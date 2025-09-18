【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】監督に見せた“複雑な表情”9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース先発のサイ・ヤング賞左腕ブレイク・スネルが、継投のためにベンチから現れたデーブ・ロバーツ監督を追い返し、交代拒否した場面が話題となっている。3-0、ドジャース3点のリードで迎えた7