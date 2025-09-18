8回、同点ソロを放ち本塁へ向かうソフトバンク・栗原＝みずほペイペイドームソフトバンクが5連勝で80勝目。貯金を今季最多の33とし、日本ハム戦の勝ち越しを決めた。1―2の八回に栗原のソロと代打川瀬の押し出し四球で2点を奪った。杉山はリーグトップの28セーブ目。日本ハムは継投が決まらなかった。