俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが三つ編みヘアでのおちゃめなショットを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは１８日までに、自身のインスタグラムを更新。「デリシオーソ！おさげの日でした」と記し、ロングヘアを三つ編みに編んだヘアスタイルでのプライベートショットを投稿。「夜Ｃａｆｅ。チョコケーキ、１０／１０。Ｗ／ｂｅｓｔｉｅ」とつづり、レストランやカフェでおちゃめに