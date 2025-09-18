阪神の岡田彰布オーナー付顧問（67）が18日、大阪・弁天町で行われたスカイAの人気番組「虎ヲタ」とABCラジオ「ラジオハンター」のコラボイベントにゲスト参加した。岡田顧問はファンの前でCSと日本シリーズの展望をひと足早く披露。CSについては「やりやすいのは巨人やと思う。DeNAは牧も打撃練習を再開して、戻ってくるという情報もある。打ち勝ってくる形のDeNAは勢いづいてくる」とした上で「阪神はどっちが来ても負けない