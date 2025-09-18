GLEATは18日、「G PROWRESTLING Ver.94」(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)を開催。メインイベントの“GLEATvsEvolution”の団体対抗戦の6人タッグマッチは、MICHIKOがZONESに勝利。試合後にシングルマッチを要求した。7月の新宿大会から“団体対抗戦”が開戦。Evolution2連勝で迎えた団体対抗戦第3戦は、6人タッグマッチで“GLEAT”T-Hawk、愛鷹亮、MICHIKO組VS“Evolution”諏訪魔、石川修司、ZONES組で激突した。試合はパ