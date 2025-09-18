◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2025年9月18日神宮）西武、巨人などで活躍した清原和博氏（58）が18日、ヤクルト―巨人24回戦（神宮）を生中継したBSフジで巨人時代の後輩、元木大介氏（53）とともにダブル解説を務め、今年5月にソフトバンクから巨人に加入した新たなロマン砲、リチャード内野手（26）にエールを送った。2回にリチャードがこの日最初の打席に入ると、「いやぁ〜久々にね、見ててやっぱわくわくするよう