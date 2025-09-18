R＆Bの歌姫・鈴木聖美が、シャネルズからデビュー45周年を迎え、ヴォーカル＆トランペットを務める長年の盟友“クワマン”こと桑野信義との大好評デュエット・ライブを11月11日、ビルボードライブ大阪で開催する。今回は新しいメンバーが加わり、心機一転のバンドでステージに立つ。新しいグルーヴに乗って鈴木と桑野がオリジナル曲からカバー曲までを歌い上げるグルーヴ＆ソウルフルな熱い夜になるだろう。