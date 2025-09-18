「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神は広島との今季最終戦となった試合後、藤川監督を先頭にコーチ、全選手がグラウンドに姿を見せた。マツダスタジアムのスタンドのファンに、帽子を取って感謝の思いを伝えた。広島のファンに良い報告ができたかと問われた藤川監督は「そうですね。誇らしく、今日出た選手たちも活躍できましたし、いい報告ができたと思います」と話した。続けて、疲労の蓄積のため２試合連