「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）広島が阪神に連敗。同戦は６連敗で、今季６勝１９敗で対戦を終えた。逆転でのＣＳ進出へ、状況はまた厳しくなった。天敵にまたしても白星献上だ。“広島キラー”の大竹と今季７度目の対戦。四回まではわずか４４球で２安打に封じ込まれる。３点を追う五回に中村奨とファビアンの適時打で１点差に迫るも、反撃はここまで。５回２失点の好投を許し、広島戦だけで今季６勝目を献