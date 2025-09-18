トキエアは、「タイムセール」を9月19日正午から25日まで実施する。対象路線と片道最低運賃は、新潟〜名古屋/中部線が7,000円、新潟〜札幌/丘珠・神戸線が7,700円、名古屋/中部〜札幌/丘珠線が8,000円。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は10月26日から12月26日まで。座席数限定でウェブサイトからの予約かつクレジットカードもしくはPayPayでの支払いのみ対象となる。対象運賃はトキトク。