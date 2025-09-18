◆パ・リーグソフトバンク３―２日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで、リーグ連覇へ大前進した。日本ハムとの直接対決を制し、優勝へのマジックナンバーを２つ減らして「７」。今季最大の４・５ゲーム差とした。１点を追う８回１死から栗原が右越えに同点の７号ソロ。柳町が右翼線二塁打で続くと、打線がつながり、１死満塁で代打・川瀬が決勝の押し出し四球を選んだ。小久保監督は３回途中で