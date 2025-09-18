今年４月に第２子を出産したフリーの新井恵理那アナウンサーが、親子で休日を満喫する様子を公開した。１８日までにインスタグラムで「はりきって裁縫したジョニージョースター風のパンツとヘアバンドを息子に纏わせ、意気揚々と向かったジョジョワールドところが！お昼過ぎに行ったら整理券は無くなってしまっていましたノバァァーーーーン連休に行くんじゃなかった入り口でしっかりジョジョ立ちをきめてくれた息子に