◆パ・リーグロッテ７―０楽天（１８日・ＺＯＺＯマリン）楽天・岸孝之投手が先発し、８回１０５球を投げて１０安打７失点で完投も６敗目を喫した。初回、先頭の西川に初球の１４２キロ直球を右前にはじき返されて、リズムを崩した。岡の左前打などで１死満塁のピンチを招くと、寺地に押し出し四球であっさりと１点を失った。なおも１死満塁で藤岡には２点二塁打。安田に右犠飛まで許して、初回に４失点した。２回も立ち直