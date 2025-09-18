◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）男子２００メートル準決勝１組に、８月に日本歴代３位タイの２０秒１１をマークした鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）が、０３年パリ大会の末続慎吾、１７年ロンドン大会のサニブラウン・ハキームに次ぐ、日本勢３人目の決勝進出を目指して登場。６着に終わり、決勝進出はならなかった。漫画やアニメが好きな「オタク・スプリンター」としても知られる鵜沢は、予選の選手紹介では人気アニメ「