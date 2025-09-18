◆大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）東前頭筆頭の４０歳・玉鷲（片男波）が、３５歳の小結・高安（田子ノ浦）を押し出し、２勝３敗とした。立ち合いからのど輪で突き起こし、距離を取る高安に止まらず攻め込んだ。若々しい相撲で制した４０歳は「土俵でどうなったのか覚えてない。どうやって勝ったのか分からない。あとで（映像を）見ます」と興奮気味に語った。両者は実に４２度目の対戦だった。玉鷲はこれで直近３連