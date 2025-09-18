西武・今井達也投手（２７）が１８日のオリックス戦（ベルーナ）に先発登板。７回一死までノーヒットノーラン投球を続けるも連続死球から一、二塁とし代打・西野に中前打を許し偉業はならなかった。５四死球を与えながら７回１１８球を投げ、１安打無失点と試合をつくった今井の３年連続２桁勝利は次回以降にお預け。降板後、今井は「良い球も良くない球もありましたが、ランナーを背負っても、なんとか粘って投げることができ