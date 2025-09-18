陸上の世界選手権６日目（東京・国立競技場）、女子８００メートル予選が行われ、日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）は２分２秒８４で３組７着。不完全燃焼での幕切れとなった。「前半は３、４番手につけて進めたかったけど、１００メートルからかぶせられてしまって、うまく前に出ることができなかった。何もかもうまくいかなかった」と後手に回るレース展開。終盤に１人抜いたものの、自己ベストからは約３秒及ばず