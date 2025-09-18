「誘惑と危うさ」を融合したビジュアル『「超刺激的な大迫力ボディが炸裂…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー《透けシャツ×極小マイクロビキニ》に拍手喝采』が大反響だった、中国の人気コスプレイヤー・菌烨takoがインスタグラムを更新した。スマホ向け美少女RPG『チェイシング・カレイドライダー』に登場するキャラクター「ルーシー」の華麗なコスプレを披露。完璧な再現度でファンの度肝を抜き、SNSで大きな話題を呼ん