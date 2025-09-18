元衆院議員の金子恵美氏が１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「自民党総裁選は小泉ｖｓ高市で決まり！？よみがえる『派閥の論理』と総裁選の裏側を金子恵美が斬る！」と題して動画投稿した。高市早苗氏が出馬表明。金子氏は、昨年総裁選で１回目投票で１位に立った高市氏が、決選投票で大逆転されて敗北した件を、「総理総裁、女性にはさせたくないという見えない圧は、去年の総裁選でも少なからずあったと思います」と述べ