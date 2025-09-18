過去に配信し反響があったものを再編成しています。ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したママ友との関係を描いた漫画『ママ友の財布』第8話をごらんください。 夫に家計のことで厳しく口を出されることを話したカモ田さん。するとクレ子さんはカモ田さんの気持ちを汲んでくれて、夫のことを「ただのケチな人だよ」とバッサリ。カモ田さんはずっと地元で友達も夫と同級生だったため、同じことを相談しても「