「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神はマツダスタジアムでの今季最終戦となった試合後、監督、コーチ、全選手がグラウンドに姿を見せ、スタンドのファンに帽子を取って感謝の思いを伝えた。その際、マツダスタジアムのウグイス嬢から「阪神タイガースの皆様、リーグ優勝おめでとうございます」と、２年ぶりのリーグ優勝を祝福するアナウンスがなされると、スタンドはほっこりとした空気に包まれた。藤川監