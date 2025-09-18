「陸上・世界選手権・女子２００メートル準決勝」（１８日、国立競技場）７月の日本選手権で、１００メートル、２００メートル２冠を達成した井戸アビゲイル風果（東邦銀行）は２３秒１５で１組８着となり準決勝敗退。初の決勝進出はならなかった。１７日の予選では、２２秒９８組５着。全体６着以内のタイムとなり、同種目では２０１１年大邱大会での福島千里以来１４年ぶりの準決勝進出を果たした。最終６組のレースを見届