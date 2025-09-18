「中日４−７ＤｅＮＡ」（１８日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡが６連勝。貯金を３とした。二回２死満塁で投手の石田裕が押し出し四球を選んで先制。１−３の五回には２死一、三塁で筒香が右中間へ１７号逆転３ランを放ち４−３と試合をひっくり返した。六回１死二、三塁では石田裕の二ゴロの間に５点目。さらに２死一、三塁と好機を広げると、桑原と筒香に連続適時打も出て７−３とリードを広げた。先発の石田裕は中盤は立