ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、クリスマスイベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を11月19日から26年1月4日まで開催。今年のウインターシーズンは「今日は自分で飾るんだ」をテーマに展開する。今冬、新たなクリスマス・エンターテイメントとして登場するのは、心もお腹も満たされるフードフェス「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」と、光や雪に包まれ、心温まるナイトショー「ライ