「中国国際供給網促進博覧会」に出展した米半導体大手エヌビディアのブース＝7月、北京（共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは18日、米インテルとパソコンやデータセンター向けの半導体を共同開発すると発表した。同時にエヌビディアはインテルに50億ドル（約7400億円）出資する。業績不振に苦しむインテルを事実上支援する。人工知能（AI）向け半導体で世界をリードするエヌビディアとの連携でインテルの競