陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で男子２００メートル準決勝が行われ、鵜沢飛羽（ＪＡＬ）は２０秒２３の１組６着で、２０１７年ロンドン大会のサニブラウン・ハキーム（７位）以来、日本勢として４大会ぶり３人目の決勝進出はならなかった。男子２００メートルの鵜沢は悲願の決勝進出はならなかった。前半から突っ込み、「今ある全力は出せた」と先頭に迫ったものの、徐々に引き離された。国内敵なしで今季は２