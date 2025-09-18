パソコンの画面を使用中、急に画面が真っ暗になってしまった……。このような場合、どういった原因が考えられるのでしょうか。「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説します。（今回の質問）パソコンの画面が時々急に真っ暗になります。すぐ回復するのですが、放置でよいですか？ （回答）理由は大きく分けて、「ハードウェア」「ソフトウェア」どちらかの問題です。急にその症状になった場合はソフトウェアの問題のこと