◆西武2×―1オリックス（18日、ベルーナドーム）西武が今季7度目のサヨナラ勝ちを収め、連敗を4で止めた。1―1で迎えた9回2死二塁、代打の炭谷銀仁朗が左前へ適時打を放った。西武は先発のエース今井達也が4回に四球や味方の失策で1死満塁となるも、連続三振でピンチを脱出。7回1死まで無安打に抑える快投を演じた。その7回に1死から連続死球を与え、代打西野真弘に中前打。この日初めて安打を許して満塁になったが、後続を