女優の黒島結菜（28）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。最上階には日本で初めて「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間が併設される。バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となっていることにちなみ、自身にとってのご褒美時間について聞かれると、「毎日があっという間に過ぎるので、1日の終わりにゆっくりお風呂に入って、携帯も見ずに自分自身と向き