■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子200m準決勝が行われ、鵜澤飛羽（22、JAL）は、20秒23（-0.1）の組6着で準決勝敗退となった。03年パリ大会の末續慎吾、17年ロンドン大会のサニブラウン アブデルハキームに続く日本人3人目のファイナリスト誕生はならず、鵜澤は2大会連続準決勝で姿を消すこととなった。日本選手権3連覇と国内では敵なしの鵜澤だが