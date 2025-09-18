■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子200mは準決勝からN.ライルズ（28、アメリカ）が今季世界最高となる19秒51（＋1.0m）をマーク。全体トップで余裕の決勝進出を決めた。男子100mでは銅メダルで金を逃したライルズ。200mの予選では19秒99（＋0.1m）の組1着で準決勝進出を決めた。同種目は19年のドーハ大会から4大会連続で金メダルを獲得中。今大会は4