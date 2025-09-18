◇男子ゴルフツアーANAオープン第1日（2025年9月18日北海道札幌GC輪厚C＝7066ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー1勝の清水大成（26＝ロピア）が7バーディー、ボギーなしの65をマークし単独首位に立った。風の中で着実にスコアを伸ばした。最終9番パー5では第2打を林の中に打ち込んだが、パーで切り抜けた。「全体的にショットがいい。ようやくボールをコントロールできるようになった」と充実感をにじませ