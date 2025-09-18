■東京2025世界陸上女子200m準決勝（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子200mの準決勝が行われ、日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が出場も、23秒15（-0.1）の組8着で日本勢初の決勝進出は叶わなかった。前日の予選では22秒98の組5着もタイムで拾われ、日本勢14年ぶりの予選突破を決めた。世界陸上、女子200mの準決勝進出は、2011年のテグ（韓国）大会の福島千里の