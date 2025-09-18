陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子２００メートル準決勝が行われ、井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２３秒１５で１組８着となり、決勝には進めなかった。これまでの日本勢の最高成績は、２０１１年韓国・大邱(テグ)大会での福島千里の準決勝組８着で、タイムは同大会で福島が予選で記録した２３秒２５だった。井戸は前日の予選で、２２秒９８をマークし、この記録を更新していた。井戸は世界選手権初出場