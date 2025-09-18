ＧＬＥＡＴ１８日の五反田大会で、プロレスリング・エボリューションを率いる?暴走社長?こと諏訪魔（４８）が試合に敗れるもまさかの星勘定を持ち出して対抗戦完勝を宣言した。諏訪魔はこの日、メインで石川修司、ＺＯＮＥＳと組んでＴ―Ｈａｗｋ、愛鷹亮、ＭＩＣＨＩＫＯと対戦。序盤からフルスロットルの暴走社長は、３人をたて続けにぶん投げたかと思えば愛鷹をタックルで吹っ飛ばすなど大暴れ。試合を有利に進めたが、最後