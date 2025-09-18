◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７阪神（１７日・マツダスタジアム）広島は、阪神との今季最終戦を飾れず、同カードは今季２度目の６連敗で終えた。先発・高が、３回無死二塁から森下に２ランを浴びた。６回以降に登板したリリーフ陣も総崩れ。打線は“難敵”大竹に対し、３点を追う５回に中村奨、ファビアンの連続適時打で１点差に詰め寄るのが精いっぱいだった。大竹にマツダ通算１２戦で１０勝目（１敗）を献上。今季の阪神戦