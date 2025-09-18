元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１８日までに自身のＳＮＳを更新。プラべ感満載の自撮りショット披露にファンからは歓喜の声が上がっている。森はインスタグラムに「たまには自撮り」とつづり、自撮りショットをアップ。ピースを顎に乗せて微笑（ほほえ）むショットを披露した。この投稿にファンからは「好きすぎる」「可愛すぎるし好きすぎる」「撃ち抜かれるかわいさ最高キュート癒されます」「香澄ちゃんの