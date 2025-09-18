◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）ＢＳフジで生中継されたこの日の試合で解説を務めたのが、レジェンドＯＢの清原和博さんと元木大介さんだった。清原さんは前夜も１１号を放ったリチャード内野手を「久しぶりに見ていてワクワクするバッターが出てきましたね」と評価すると、５点のリードを許した最終回先頭打者で放った左翼線二塁打にも注目。「２ボールからの思い切ったスイングが良かったです