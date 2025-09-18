嫌な夢見ちゃった不機嫌にさせないように気を張る毎日。モラハラ夫に怯える妻／99%離婚 モラハラ夫は変わるのか（1）結婚を間近に控えた奈月は、幼い頃に父親から激しく叱責され続けたトラウマに悩まされていました。父親のことを思い出すだけで婚約者の陽多にさえ、きつくあたってしまう日々。絶縁した今もなお自分を苦しめる父親への恨みを募らせるのでした。一方、父親である鳥羽は、娘に「毒親」と罵られたことで、自分が正し