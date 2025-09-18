日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）、フィラデルフィア連銀景況指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）21:30 予想24.2万件前回26.3万件（新規失業保険申請件数) 予想195.2万件前回193.9万件（継続受給者数) フィラデルフィア連銀景況指数（9月）21:30 予想1.8前回-0.3（フィラデルフィア連銀景況指数)