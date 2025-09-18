新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）21:30 結果23.1万件 予想24.2万件前回26.4万件（26.3万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06） 結果192.0万件 予想195.2万件前回192.7万件（193.9万件から修正）（継続受給者数)