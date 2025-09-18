現在の地球が保持する大量の水は、どこから来たのでしょうか？地球に水をもたらした供給源のうち、大きな割合を占めると推定されているのが、水や有機物に富む炭素質小惑星です。ただし、水供給に炭素質小惑星が関与した度合いを正確に知るためには、太陽系誕生から間もない頃に保持されていた水の割合を正確に知る必要があります。東京大学の飯塚毅氏を責任著者とする国際研究チームは、炭素質小惑星に分類される「リュウグウ」