4人組ロックバンド・スピッツの代表曲『ロビンソン』のミュージックビデオが、YouTubeの再生回数2億回を突破しました。『ロビンソン』は1995年4月5日に発表されたスピッツの11thシングル。2010年4月にYouTubeのスピッツ公式チャンネル“spitzclips”で公開され、2025年9月15日に再生回数2億回を突破。2億回再生は、1990年代に発表された楽曲では初の快挙となりました。（レコード会社：ユニバーサルミュージック調べ）■ロビンソン