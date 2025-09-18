◇男子ゴルフツアーANAオープン第1日（2025年9月18日北海道札幌GC輪厚C＝7066ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、15年大会覇者の石川遼（CASIO）は5バーディー、2ボギーの69で回り13位で発進した。開幕前日の17日に誕生日を迎えた石川が、34歳最初のラウンドで好スコアをマークした。風の中、5バーディーを積み上げて「風がめちゃくちゃ強くてアゲンストのホールは特に難しかったけど、恐れずにグリーンに乗せ