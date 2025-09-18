陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で行われ、男子やり投げ決勝は、２０１２年ロンドン五輪王者のケショーン・ウォルコット（トリニダード・トバゴ）が制した。雨が落ちる悪条件下で有力選手が苦しむ中、２投目でトップに立つと、４投目の８８メートル１６でさらに記録を伸ばして逃げ切った。銅メダルに輝いた１６年リオデジャネイロ五輪以降、世界大会の表彰台から遠ざかっていた３２歳。１３年ぶりに世界の頂点に