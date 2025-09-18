2025年9月16日、ロバート・レッドフォードが亡くなった。享年89。彼こそは「アメリカの良心」といえるハリウッド映画人の筆頭だった。 参考：『さらば愛しきアウトロー』本編映像、“紳士強盗”ロバート・レッドフォードが拳銃をチラリ!? 出世作となったのは、ポール・ニューマンと共演したニュータイプの西部劇『明日に向って撃て！』（1969年）。実在の銀行強盗コンビを