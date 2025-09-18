オランダ・エールディビジで日本代表コンビが躍動を続けている。フェイエノールトのDF渡辺剛は開幕5試合連続でフル出場し、失点数はわずか1。FW上田綺世は開幕5試合にして5ゴール目を挙げた。17日の第3節・シッタート戦でも渡辺と上田の活躍で、2-0と攻守ともに充実したスコアで終えた。シッタート戦では前半40分にFW上田綺世が先制ゴールを挙げた。これで開幕5試合で5ゴール。得点ランク首位タイに立ち、絶好調を維持する。さ