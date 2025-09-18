3回、先制2ランを放ちナインとタッチを交わす阪神・森下＝マツダ阪神が本塁打攻勢で3連勝。三回に森下の2ランで先制し、3―2の六回はヘルナンデスの来日1号のソロ、七回に大山の2ランで突き放した。大竹が5回2失点で9勝目。広島は阪神戦を球団ワーストに並ぶ19敗（6勝）で終えた。