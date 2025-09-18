5回DeNA2死一、二塁、筒香が右中間に3ランを放つ＝バンテリンドームDeNAが今季初の6連勝。1―3の五回に筒香の3ランで逆転し、六回にも桑原、筒香の連続適時打などで3点を加えた。先発の石田裕は6回7安打3失点、10奪三振の好投で3勝目。ウィックが5セーブ目を挙げた。中日は3連敗。