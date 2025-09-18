戦友とともに駆け抜けた――。陸上の世界選手権６日目（１８日、東京・国立競技場）、女子５０００メートル予選が行われ、田中希実（ニューバランス）は１４分４７秒１４で１組５着。２０日の決勝にコマを進めた。東京五輪で８位入賞を果たした１５００メートルは無念の予選敗退。「喪失感が大きかった。今季は実力の割に結果に結びつかない。すごく怖くて、つらくて心細かった」というが、必死に気持ちを切り替えた。「今季は